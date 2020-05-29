عبد اللطيف: الحكومة العراقية اغلقت الكثير من الملفات ومنها ملف القادة الشهداء

2020/05/29 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الوزير الأسبق، وائل عبد اللطيف، الجمعة، الحكومة العراقية باغلاق واهمال الكثير من الملفات ومنها ملف القادة الشهداء.وقال عبد الطيف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ان ” “على وزارة الخارجية التحرك للمطالبة بحق الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وباقي الشهداء”.وأضاف أن، “الحكومة العراقية غير جادة في المطالبة بحقوق الشهداء وأخذ حقوقهم وقامت بإغلاق […]

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