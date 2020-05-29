حفيد عمر الشريف يثير الجدل

2020/05/29 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب عمر جونيور حفيد الممثل المصري العالمي الراحل عمر الشريف، في جدل واسع بمصر بعد نشره صورة لمؤخرته على مدار الـ24 ساعة الماضية.وقام حفيد عمر الشريف بتصرف غريب لتهنئة العالم بـ”عيد الفطر” حيث أقدم على نشر الصورة العارية وعلق عليها، قائلا: “عيد مبارك”.وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على حفيد عمر […]

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