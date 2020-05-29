أغرب هوايات المشاهير

2020/05/29 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهتم وسائل الإعلام بحياة المشاهير وتركز على عاداتهم وروتين حياتهم اليومي، وتسلط الضوء على بعض هواياتهم الغريبة.وفيما يلي مجموعة من أغرب عادات المشاهير، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية: مايك تايسون قد لا تصدق أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة يملك حساً مرهفاً يجعله شغوفاً للاهتمام بطيور الحمام، حيث […]

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