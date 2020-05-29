قميص أرسنال الجديد يشعل مواقع التواصل بالسخرية

2020/05/29 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمر ساعات قليلة على تسريب صور لقميص نادي أرسنال خارج ملعبه خلال الموسم القادم 20-21، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من هذا القميص.سيكون لون قميص أرسنال بحسب التسريبات أبيض، وهو من صناعة شركة “أديداس”، ويحمل العلامة التجارية للشركة الراعية “طيران الإمارات”، بالإضافة إلى شعار قم بزيارة رواندا على الكم الأيسر، وسيتم الإعلان […]

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