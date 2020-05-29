طهران تعلق على تصريحات بومبيو حيال علمائها النوويين

2020/05/29 | 10:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة علقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بخصوص فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.وجاء في بيان المنظمة :"إن هذا الإجراء يبين استمرار المنهج العدائي وغير العقلاني لإدارة البيت الأبيض في مواجهة الخبراء الإيرانيين الذين يبذلون جهودهم في مسار العزة المتنامية لإيران الإسلامية".وأردفت المنظمة في بيانها: "الباحثين الإيرانيين وخاصة في القطاع النووي، يرون هكذا خطوات عديمة التأثير، وبأنها تمثل مؤشرا لعجز الأعداء في مسار المقاومة، ويعدونها دليلا آخر على فخرهم، ويجعلهم أكثر عزما مما مضى لمواصلة جهودهم في أداء واجبهم الديني والوطني".وكان بومبيو قد نشر تغريدة في حسابه على "تويتر" ورد فيها: "أنا أيضا سأفرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني - ماجد أغائي وأمجد سازغار".وأضاف بومبيو: "ينبغي على العلماء الإيرانيين الاختيار، بين مواصلة العمل السلمي خارج نطاق انتشار (الأسلحة والمواد النووية) أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات".

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