تقرير يصنف أسلحة الفضاء إلى 6 فئات

2020/05/29 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعد المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرا يسلط الضوء على ستة أنواع من الأسلحة الفضائية ويصنفها.في المستقبل القريب، سيتم نشر هذه الأسلحة أكثر فأكثر على نطاق واسع، لذا فقد تم وضع التصنيف.قامت بوابة “C4ISRNET” بتحليل هذا التقرير.تقول المادة إنه على الرغم من المعاهدة الحالية التي تحظر اختبار الأسلحة النووية من عام […]

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