2020/05/29 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع شخص بعد قتله لوالده وجرح أحد عناصر الأمن في منطقة حي العسكري في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 10:15.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص بعد قتله لوالده وجرح أحد عناصر الأمن في منطقة حي العسكري في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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