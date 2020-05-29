متى يكون التهاب اللوزتين خطيرا؟

2020/05/29 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد التهاب اللوزتين مرضا شائعا في مرحلة الطفولة، ولكنه يمكن أن يصيب الإنسان في أي مرحلة عمرية، ويزول المرض عادة بعد بضعة أيام.ويمكن أن يبدو التهاب اللوزتين وكأنه نزلة برد أو إنفلونزا، حيث تبدو اللوزتان بلون أحمر ومتورمة.وفيما يلي الأعراض الرئيسية لالتهاب اللوزتين:التهاب الحلق.صعوبة البلع.اختفاء الصوت.درجة حرارة عالية تصل إلى 38 درجة مئوية أو […]

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