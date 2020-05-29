انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين بديالى

2020/05/29 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قطعات اللواء الرابع في الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في محيط بحيرة حمرين(59كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا تنظيم […]

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