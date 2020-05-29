2020/05/29 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اكد مدير صحة نينوى فلاح الطائي، انه تم تاكيد سلامة 69 حالة اشتباه وحالة ملامسة بعد اجراء الفحوصات المختبرية لهم في الموصل ومن بينهم الطفلة التي كانت راقدة في مستشفى الموصل العام والكوادر الطبية الملامسة لها.واضاف الطائي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، اضافة الى التاكد من جميع الملامسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة نينوى تعلن سلامة 69 حالة اشتباه واخرى ملامسة في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة نينوى تعلن سلامة 69 حالة اشتباه واخرى ملامسة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).