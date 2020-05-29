الترند يتفاعل بالشماتة والمقارنة مع احتجاجات مينيسوتا: كيف تناول العراقيون “نريد وطن”،، بـ”نريد العدالة”؟

2020/05/29 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ان دخلت الاحتجاجات على مقتل صاحب البشرة السمراء جورج فلويد يومها الثالث على نحو عنيف في مدينة مينيبوليس شمال ولاية مينيسوتا الامريكية، حتى دخل العراقيون على خط المتابعة لحظة بلحظة.وأطلق العراقيون على تويتر، على اختلاف توجهاتهم السياسية وسوماً منها “امريكا تنتفض”، ووسماً آخر باسم “الجوكر يقمع الامريكيين”، و”غرد كأنك في […]

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