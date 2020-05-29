بسبب كورونا.. العالم مقبل على معاناة لا يمكن تصورها

2020/05/29 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد تتسبب في “دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم”، ما لم تتعاون دول العالم معا الآن.وحذر غوتيريش، في اجتماع عبر الفيديو حول تمويل التنمية المستدامة، مساء الخميس، وتابعه “ناس”، من “إمكانية سقوط نحو 60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ووقوع […]

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