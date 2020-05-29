سالم يستنكر استخدام القوات الأمريكية القوة المفرطة ضد ’’المتظاهرين السلميين’’ في ولاية مينسوتا

2020/05/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استنكر النائب حسن سالم، الجمعة (29 ايار 2020)، استخدام القوة المميتة المفرطة من قبل القوات الامريكية ضد المتظاهريين السلميين في ولاية مينسوتا الامريكية.

وقال سالم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، متسائلا :"اين حقوق الانسان يابومبيو وهل ديمقراطيتكم تتيح لكم استخدام القوة المميته ضدالمتظاهرين السلميين".

واضاف البيان أنه "على الامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان التدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكبها القوات الامريكية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم من خلال نبذ التمييز العنصري ضد الجنس الاسود في الولايات المتحدة الامريكية".

بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاغل، الجمعة (29 ايار 2020)، أنه لا ينبغي للعراق أو غيره أن يتطلع إلى الولايات المتحدة بعد 20 سنة لمواصلة مهامها القتالية.

وقال هاغل في تصريح صحفي، إنه "على الحكومة العراقية أن تكون

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب صباح العكيلي، اليوم الخميس، على ما اثير في وسائل الاعلام من معلومات تفيد بوجود جهات تعمل على ’’تهريب’’ اطنان من الحنطة الى داخل العراق، فيما كشف عن تورط مسؤولين وجهات م

بغداد اليوم - بغداد

شارك رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 28-5-2020، في اجتماع القمة بشأن تمويل التنمية المستدامة لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19، بناءً على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس ورئيسي وزراء كندا جستن ترو

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