أسعار النفط تنخفض بعد بيانات أميركية

2020/05/29 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات رسمية مفاجئة عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة،

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