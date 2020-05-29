2020/05/29 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 1297 بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 1297 بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).