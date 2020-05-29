 الموسوي: ما يهم إيران هو استقرار العراق واسترجاع سيادته خلال المفاوضات مع اميركا

2020/05/29 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الدبلوماسي الإيراني السابق أمير الموسوي، الجمع’ اهتمام بلاده باستقرار العراق واسترجاع سيادته خلال المفاوضات الاستراتيجية المرتقبة مع امريكا.وقال الموسوي في تصريح لصحيفة “العربي الجديد” اطلعت عليه /المعلومة/ إن “ما يهم إيران هو استقرار العراق واسترجاع سيادته”، في إشارة إلى مسألة خروج القوات الأجنبية منه”.ولفت إلى أن “تسمية رئيس الوزراء الجديد مصطفى […]

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