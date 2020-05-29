كورونا يتسلل إلى اربعة ضباط عراقيين

2020/05/29 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر طبية ومحلية في ديالى اليوم الجمعة ان 4 من ضباط الاجهزة الامنية اصيبوا بكورونا ويخضعون للحجر الصحي.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز ان اصابات كورونا طالت اثنين من ضباط الاجهزة الامنية برتبة ”عميد" والثالث برتبة رائد والرابع برتبة نقيب“.

واضافت المصادر ان الضباط الاربعة يخضعون للحجر الصحي في بعقوبة لاكتساب الشفاء التام.

وشهدت ديالى خلال الاسبوعين الماضيين ارتفاع اعداد المصابين بكورونا منذ ظهور الوباء من 20 الى اكثر من 50 اصابة.

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