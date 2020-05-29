2020/05/29 | 10:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة الإقليم: استغلال سياسي وتراخي المواطنين رفعا اصابات كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة الإقليم: استغلال سياسي وتراخي المواطنين رفعا اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة الإقليم: استغلال سياسي وتراخي المواطنين رفعا اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).