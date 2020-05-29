2020/05/29 | 10:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استنكر النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق بالعراق حسن سالم، اليوم الجمعة، استخدام "القوة المميتة المفرطة" من قبل القوات الامريكية ضد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي.. اين حقوق الانسان يا بومبيو؟
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي.. اين حقوق الانسان يا بومبيو؟
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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