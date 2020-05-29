الخارجية القطرية: الحصار يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي

2020/05/29 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت دولة قطر، تأكيدها أن الحصار المفروض عليها منذ نحو ثلاث سنوات يهدد أمن واستقرار المنطقة، وينتهك القانون الدولي، ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي.جاء ذلك في بيان ألقته السفيرة “علياء أحمد آل ثاني”، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع افتراضي عقد مجلس الأمن الدولي حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.وقالت السفيرة القطرية […]

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