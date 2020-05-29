قتيل باحتجاجات عنيفة ضد جريمة مينيسوتا الأمريكية

2020/05/29 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص حتفه، واعتقل 5 آخرون، بمظاهرات شهدتها، امس الخميس، مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على قتل شرطي مواطنا من ذوي البشرة السوداء بالمدينة.واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني، للمساعدة في استعادة الأمن.وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية.وتم فصل رجال الشرطة […]

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