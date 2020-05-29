حكومة الاقليم تحذر من مخاطر ارتفاع أعداد الإصابات بالجائحة

2020/05/29 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بياناً عن مخاطر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحذر من أن الفتور في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية من شأنه أن يفاقم الوضع على نحو خطير.وفيما يلي نص البيان:إن مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في […]

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