بعملية نوعية.. قوة مشتركة تقتل عنصراً بداعش جنوبي ديالى

2020/05/29 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني ن رمحافظة ديالى، الجمعة، بمقتل احد مسلحي تنظيم داعش بعملية نوعية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة قتلت احد مسلحي داعش بعد محاصرته في منزل مهجورة في منطقة الخوالص ( 22كم جنوب بعقوبة)".

واضاف ان "عملية التمشيط مستمرة لبقية المناطق المهجورة".

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وفي كلمة ووجهها الى

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