بالوثيقة.. محافظ البصرة يوجه بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية إلى 50 بالمائة

2020/05/29 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، الجمعة (29 أيار 2020)، بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية بال...





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