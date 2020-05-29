مسرور بارزاني: استخدام كورونا سياسياً يعرض حياة المواطنين إلى الخطر

2020/05/29 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة (29 أيار 2020)، أن استخدام فايروس كورونا سياسياً سيعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات الصحية مما يجعل انتشار الجائحة يتضاعف بسرعة".

وأردف قائلا: "لقد طلبنا منكم أيها المواطنون الأكارم، ومع بدايات انتشار هذه الجائحة، الالتزام بالإجراءات الوقائية، ونشكركم على ذلك الالتزام الذي كان له الأثر الجيد في منع تفشي الفيروس، وأصبح انتصارنا حديثاً متداولاً ومحل ثناء من قبل دول و منظمات دولية عديدة".

وأكد بارزاني خلال البيان، "لكن من المؤسف أن هذا الالتزام قد تراخى مع محاولات بعض الجهات استخدام المساعي الحكومية لمواجهة الجائحة، لأغراض سياسية مع سعيها للتقليل من أهمية التدابير الاحترازية الحكومية، وبذلك فإن استغلال حياة المواطنين سياسياً يعرض حياتهم للخطر".

ولفت إلى، أنه "وفي هذا الوقت، يجب أن يتحمل كل من يحرض على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كامل المسؤولية عن تعرض سلامة المواطنين وحياتهم للخطر، وعلى هؤلاء الذين يقفون بالضد من التعليمات الصحية أن يضعوا حداً لتلاعبهم بسلامة المواطنين".

وتابع رئيس حكومة الإقليم، "أهيب مرة أخرى بالمواطنين تطبيق التعليمات الصحية للحفاظ على سلامتكم وسلامة ذويكم والآخرين، وألا تقعوا تحت تأثير الدعايات المضللة التي تعرض حياتكم للخطر".

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