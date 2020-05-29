2020/05/29 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني، ان” قطعات اللواء الرابع في الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في محيط بحيرة حمرين (59كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي”.واضاف الحسيني، […]

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