الحشد الشعبي يعلن السيطرة على ”اكبر“ معقل لداعش في ديالى

2020/05/29 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمقتل احد عناصر داعش وتدمير مضافة جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة، فيما اكد الحشد الشعبي السيطرة على اخطر المناطق الساخنة في حوض حمرين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وخلال عملية نوعية تمكنت من قتل احد عناصر داعش وتدمير مضافة للتنظيم جنوبي ناحية كنعان، مبيناً أن العملية تمت وفق معلومات وملاحقة استخبارية دقيقة“.

واضاف أن القوات المشتركة تمكنت من تمشيط مساحات شاسعة في محيط ناحية كنعان بحثا عن اوكار وبؤر لعناصر داعش، مبيناً أن العملية وقائية لمنع عناصر داعش من شن أي هجمات تطال القطعات الامنية“.

وفي سياق متصل كشف مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، السيطرة على ”اكبر“ معقل لداعش في حوض ومحيط بحيرة حمرين.

وذكر الحسيني ان قوات الحشد الشعبي وخلال عملياتها النوعية والاستباقية وبدعم من القوات الامنية والطيران الحربي تمكنت من فرض السيطرة على معاقل لداعش لم تدخلها القوات الامنية منذ 15 عاما وكانت معامل وورش للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة معتبرا حوض حمرين مؤمن بالكامل حاليا.

وكشف الحسيني عن عمليات استباقية في حاوي العظيم الحدودي بين ديالى وصلاح الدين اسهمت بقطع ممرات تسلل عناصر داعش وقتل ما يسمى "والي حاوي العظيم" وتدمير مضافة كبيرة تحوي اسلحة ومتفجرات ومعدات حربية.

وفي كركوك قال مصدر من للواء ١٦ في حشد الشعبي لوكالة شفق نيوز، انه تم اعتقال ٤ عناصر من داعش في عملية امنية جنوب غرب مدينة كركوك العملية بالاشتراك مع قوات امنية الاستخبارات.

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