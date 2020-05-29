إصابة امرأة وطفل بقصف بالهاون قرب كركوك

2020/05/29 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب شخصان، الجمعة، اثر قصف بقذائف الهاون على قرية سكنية في محافظة كركوك.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان قصفاً بقذائف الهاون استهدف صباح اليوم قرية دوگشمان قرب ناحية تازة في كركوك، مما تصبب بإصابة امرأة وطفل.

واضاف ان القصف ”يقف خلفه داعش“ وتسبب ايضا باحتراق محاصيل زراعية.

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