مقتل أبرز ارهابيي “بزايز كنعان” في ديالى

2020/05/29 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد عضو مجلس ناحية كنعان المنحل في ديالى جمال الشمري، اليوم الجمعة، ان احد ابرز الارهابيي قتل بنيران قوة امنية مشتركة جنوب الناحية.وقال الشمري، ان” قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي والفرقة الخامسة والشرطة نفذت عملية نوعية في عمق منطقة الخوالص ضمن قاطع بزايز كنعان (13كم جنوب ناحية كنعان 20كم جنوب بعقوبة) […]

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