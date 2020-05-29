برشلونة يحدد موعد إنجاز صفقة لاوتارو مارتينيز

2020/05/29 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، تطورًا جديدًا بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وكان بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، صرح مؤخرًا أن لاوتارو لن يرحل عن النادي إلا من خلال الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يرى حلًا بسيطًا في […]

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