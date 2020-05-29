2020/05/29 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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تويتر يحجب تغريدة لترامب بشأن أحداث التظاهرات ويضع عليها إشارة "تمجيد للعنف"

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

علقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بخصوص فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان المنظمة، أن "هذا الإجراء يبين استمرار المنهج العدائ

بغداد اليوم- متابعة

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة محتملة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لمكونات وتحديثات نظام الدفاع الجوي والصاروخي (باتريوت).

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في إخطار للكونغرس، إن الخارجي

بغداد اليوم- متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا غير مسبوق قد يؤدي إلى تجريد مواقع التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية ومعاقبتها بتهم تقييد حرية التعبير والتآمر مع الحكومة الصينية ضد الولايات المتحدة.

وقبيل توقيع الأمر التن

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