2020/05/29 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

طرحت مفوضة حوقو الإنسان، الجمعة (29 أيار 2020)، ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة لفيروس ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفوضية حقوق الإنسان تطرح ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفوضية حقوق الإنسان تطرح ستراتيجية صحية واقتصادية واجتماعية لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).