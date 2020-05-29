بالفيديو.. محافظ النجف يوجه بغلق السيطرات أمام الوافدين من بغداد لارتفاع إصاباتها بكورونا

2020/05/29 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة (29 ايار 2020)، بغلق كافة المداخل في المحافظة أمام الوافدين من...





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