قوة من الحشد الشعبي تعتقل أربعة إرهابيين جنوب غرب كركوك

2020/05/29 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أربعة إرهابيين جنوب غرب كركوك.

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