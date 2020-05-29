2020/05/29 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه الرئيس الأميركي انتقادات لعمدة المدينة متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة على اثر احتجاجات منيابوليس التي تصاعدت حدتها ليل الخميس - الجمعة،.وأبدى الرئيس الأميركي في تغريدة استغرابه لما يحدث في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، قائلا "لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس".ثم تابع منتقدا "الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة في منيابوليس، بينما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق ما قال مراسل شبكة "سي أن أن" الإخبارية.وارتفعت أصوات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإحقاق العدل.وطالبت عائلة جورج فلويد باتهام رجال الشرطة المتورطين بالقتل.وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج "هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي....لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدالة"، مؤكدة أن طرد الشرطيين "ليس كافيا".وقال فيلونيز شقيق الضحية لمحطة "سي ان ان" إنّه "يجب توقيف هؤلاء الاشخاص ومحاسبتهم على كل شيء لأن الناس تريد العدالة الآن".وتابع أن "العدل هو توقيف هؤلاء الاشخاص وإدانتهم بالقتل والحكم عليهم بالإعدام".وتم تسريح الشرطيين الأربعة المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهم بينما فتح تحقيق في الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب : الاحتجاجات في مينيابوليس تؤكد افتقار عمدتها مؤهلات القيادة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب : الاحتجاجات في مينيابوليس تؤكد افتقار عمدتها مؤهلات القيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).