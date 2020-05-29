  حكومة كردستان تحذر الأهالي من التراخي أمام فيروس كورونا

2020/05/29 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت رئاسة حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، بياناَ حذرت فيه الأهالي من التراخي في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت الحكومة في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات الصحية مما يجعل انتشار الجائحة يتضاعف بسرعة”.[…]

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