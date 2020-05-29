روسيا تسجل قفزة قياسية حادة في حصيلة الوفيات جراء كورونا

2020/05/29 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في روسيا قفزة قياسية وغير مسبوقة، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 230 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة في تقريرها اليومي عن تسجيل 232 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، […]

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