التغيير - سعيد الوجاني

2020/05/29 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان التغيير كلمة جميلة عشاقها في تزايد ، وهي التي تعطي تمايزا واختلافا بين الاحرار والشرفاء ، المرتبطين بالشأن العام من خلال ارتباطهم بهموم الشعب ، وهموم البلد ، كما تجعل من دعاة التغيير يتبوّؤون المكانة الرفيعة كطليعة ، ولو انها غير منظمة ، لأنها تعتمد على الوعي ، وصقل الفكرة ، وتغيير نمط العيش الضّنك ، والقهرة لزرع بذرة الامل ، وأكسجين المستقبل ، لأصحاب الضمائر الحية ، وضد مُفقري الشعب الذي نُهبت ......





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