لماذا «تجمع دولة المواطنة»؟ 8/15 - ضياء الشكرجي

2020/05/29 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي www.asmaa.com5. الحريات الدينية وحرية العقيدة:يدافع التجمع عن الحريات الدينية، وذلك لأتباع كل الأديان، كالمسيحية والإيزيدية والمندائية والبهائية والزرادشتية وغيرها، والمذاهب والعقائد والفلسفات بلا استثناء، بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد مبدأ أن الموقف من الدين والعقيدة إيجابا أو سلبا، ابتداءً أو تحولا، اعتناقا أو تخليا، شأن شخصي محض، ويرفض التجمع أي نوع من التضييق على الحريات ......





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