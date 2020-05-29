نائب عن العصائب يستنكر استخدام العنف ضد المتظاهرين في أمريكا

2020/05/29 | 11:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تظاهرات أمريكا (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استنكر النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق حسن سالم، استخدام القوة المميتة المفرطة من قبل القوات الأمريكية ضد المتظاهريين السلميين في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال سالم في تصريح صحفي صدر عن مكتبه وتابعه "ألترا عراق"، إن "على الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكبها القوات الأمريكية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم من خلال نبذ التمييز العنصري ضد الجنس الأسود في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما خاطب النائب حسن سالم، وزير الخارجية الأمريكي، بالقول "أين حقوق الإنسان يابومبيو، وهل ديمقراطيتكم تتيح لكم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين".

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