الاحتلال يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس

2020/05/29 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد مداهمة منزلهما في بلدة سلوان شرق القدس المحتلة، واستدعت آخرين للتحقيق.وذكر شهود عيان أنّ قوة من جيش الاحتلال والشرطة، داهمت مساء الخميس منزل الشقيقين ضياء ومحمد بيضون، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق.وفي سياق آخر، استدعت قوات الاحتلال القائد الكشفي ماهر محيس، […]

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