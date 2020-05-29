تويتر يرد الصفعة لترامب ويضع إشارة “تمجيد للعنف” على تغريدته: لن نتراجع عن حجبها!

2020/05/29 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وضعت منصة تويتر، اليوم الجمعة، إشارة تمجيد للعنف على آخر تغريدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب والتي تناولت حادثة مقتل المواطن الامريكي من اصل امريكي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس شمال ولاية مينياسوتا.واشارت المنصة الى ان الاشارة لن تتم إزالتها رغم انتهاكها لقواعده المناهضة للعنف.….These THUGS are dishonoring the […]

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