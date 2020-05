هل الكثافة السكانية سبب ارتفاع عدد الإصابات في المدن الكبرى؟

2020/05/29 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد جائحة الفيروس التاجي الجديد بتقويض الحياة الحضرية، إذ شلت مدن صاخبة مثل مدينة نيويورك، بينما تتصارع أخرى مع معدلات الإصابة العالية. متطلبات التباعد الاجتماعي أصعب في المدن المكتظة مما هو عليه الأمر في الأماكن شبه حضرية، حيث لا يستخدم السكان المواصلات العامة تقريبا، فكل لديه سيارته.

ويبدو أن الوضع الطبيعي الجديد يتعارض مع روح المراكز الحضرية الكثيفة، حيث تقرّب المدن الناس من بعضهم البعض.

الجميع في تلك المدن، متواجدون في الأماكن العامة ويشترون من نفس المحلات، ويستقلون وسائل النقل العام، ويلتقون داخل المكتبات، وفي الصيف تجدهم في نفس الشواطئ تقريبا.

ويعقد الفيروس التاجي مثل هذه المساحات والأنشطة الجماعية، مما جعل البعض يتكهن بأن المشروع الحضري قد وصل إلى نهايته.

لكن مجلة فورين آفيرز ترى غير ذلك، وتقول إن "النعي سابق لأوانه".

ووفقها، ستبقى المدن مراكز حيوية للنشاط الاقتصادي والثقافي، إذ أن الكثافة التي يفترض أنها جعلتها عرضة للوباء لا يجب أن تتراجع.



يحتاج مخططو المدن إلى أخذ درس من هذه التجربة والعمل على جعل المدن كثيفة بالطرق الصحيحة من خلال تجنب الاكتظاظ، وتقليل استخدام السيارات، وبناء أحياء جذابة مع مساكن بأسعار معقولة.

ونظرًا لأن المناطق الحضرية الكثيفة مثل مدينة نيويورك أصبحت بقعًا ساخنة لفيروس كوفيد- 19، انتقد البعض سياسة جمع الناس في مناطق سكنية مشتركة، وقالوا إنها تسبب أو تفاقم انتشار الفيروس.

وقد ذهب معلقون إلى حد القول بأن الوباء يمكن أن يضع نهاية لـ "نهوض المدن" ويجبر العديد من سكان الحضر على الانتقال إلى المدن الصغيرة والضواحي أو المناطق الريفية.

لكن الكثافة في حد ذاتها لا تحكم على المدن بارتفاع معدلات الإصابة.

فمدينة نيويورك، بالطبع، كثيفة مقارنة مع معظم المدن الأميركية الأخرى لكن هل الكثافة وحدها سببت كل هذه الإصابات؟

مدن كثيفة في أماكن أخرى من العالم تعاملت مع الفيروس التاجي بشكل مغاير نجحت في تقليل الإصابات.

وشهدت هونغ كونغ وسيول وسنغافورة وتايبي، وهي مدن كثيفة جدا، عددًا أقل من الإصابات والوفيات، بينما أبلغت مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد ما يقرب من 21 مليون شخص، عن أكثر من 200 ألف حالة من كوفيد-19، وأكثر من 20000 وفاة، في حين أبلغت سيول، التي يبلغ عدد سكانها الحضر أكثر من 25 مليون نسمة، عن 735 إصابة فقط وأربع وفيات حتى 16 مايو.

وكل من نيويورك وسيول مدينتان كثيفتان، لكن استجابة كل منهما للفيروس كانت مختلفة.

وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها، لا تحدد الكثافة مدى الضرر الذي يتسبب به الفيروس.

يوجد في مدينة نيويورك أكبر عدد من الحالات لكن عددًا من المدن الأميركية الأقل كثافة، بما في ذلك بافالو وديترويت وهارتفورد وإنديانابوليس، سجلت إصابات كثيرة بطريقة ملفتة.

صحيفة فورين آفيرز قالت إن "الخيال الشعبي صور المدن الكثيفة على أنها أحواض من المرض، لكن أنماط الحياة الحضرية الحديثة غالبًا ما تكون أكثر صحة من نظيراتها في الضواحي والمدن الريفية".

وحسب المصدر ذاته، فإن سكان الحضر في أميركا الشمالية لديهم معدلات أقل من السمنة والوفيات من الأشخاص الذين لا يعيشون في المدن.

عادةً ما تبلّغ المجتمعات الريفية في الولايات المتحدة عن عمر أقصر نتيجة لارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، ومرض السكري ، ومرض الزهايمر، من بين الآلام الأخرى، بينما ليست الصورة كذلك في المدن الكثيفة.

