نادي الجوية: محمد قاسم لن يغادر عش الصقور

2020/05/29 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حسم مجلس إدارة نادي القوة الجوية، مصير لاعب الفريق الموهوب محمد قاسم مع الأزرق، في ظل ما يتردد من أنباء عن انتقاله لفريق آخر خلال الموسم المقبل.وأصدر النادي بيانا، على لسان نائب رئيس النادي وليد الزيدي، للرد على الشائعات التي تناولتها وسائل التواصل عن وجود مفاوضات مع نادي الشرطة، الذي أبدى رغبته […]

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