على خطى الزرقاوي ..داعش يستنهض عناصره باول تسجيل صوتي بعد الهزيمة

2020/05/29 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة عاد المتحدث باسم تنظيم داعش أبو حمزة القرشي، الذي خفت أنواره بعد الهزيمة التي مني بها في العراق وسوريا قبل أشهر عدة، من جديد محاولاً اسنتهاض الهمم وإعادة اسمه إلى الساحة عبر تسجيل استمر 39 دقيقة، نشر أمس الخميس، استنهاض "ذئابه"، داعيا إلى تنغيص حياة من وصفهم بالأعداء، قائلاً "نغصوا عليهم عيشهم واكمنوا لهم في الطرقات".لكن القرشي، لم يذكر أهدافا محددة، إنما ذكر دولا ما زال ينشط فيها التنظيم مثل سوريا والعراق فضلا عن غرب إفريقيا.ويأتي هذا التسجيل الثالث منذ مقتل أبو بكر البغدادي، في وقت يكافح فيه التنظيم الإرهابي من أجل إعادة رص صفوفه وتطوير استراتيجيته، بعد أن فقد آخر معاقله في سوريا أواخر العام الماضي.وتعليقا على التسجيل، اعتبر المحلل الاستراتيجي العراقي ، هشام الهاشمي في تغريدة على تويتر الجمعة، أن "خطاب المتحدث باسم داعش حمل سردية الخطاب الزرقاوي، بتزكية القطيع الداعشي، وتكفير العلماء والحكام، وتكرار تكفير طالبان في خراسان والصحوة في العراق والقاعدة في غرب إفريقيا، مع إضافة جديدة زعم فيها المتحدث الداعشي أن كورونا الفيروس القاتل من جنود الله تقاتل بالضد من أعدائهم".عن كورونا أيضاًإلى ذلك، اعتبر داعش أن فيروس كورونا المستجد "جندي مقاتل أتى لضرب "طواغيت" العالم، قائلاً "الحمد لله الذي أرسل عليكم عذابه وأليم عقابه، لتنشغِلوا بأنفسكم عن المسلمين"، متناسيا أن الوباء حصد الآلاف حول العالم من مسلمين ومسيحيين وغيرهم على السواء، دون تفريق بين لون أو عرق أو مذهب أو جنسية.وأضاف "لا زلتم في حيرة وتخبّط إزاء الفيروس القاتل، ولا زلتم عاجزين عن معالجته".كما قال "فاليوم دارت عليكم الدوائر...ونحن نفرح على ما أصابكم".يذكر أن داعش الذي سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي، لكن بعض فلوله عاودوا نشاطهم مؤخرا في العراق، ما دفع السلطات الأمنية إلى إطلاق عملية "أسود الجزيرة" من أجل ملاحقتهم.

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