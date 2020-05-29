معبر باب السلامة بين سوريا وتركيّا ينشر توضيحاً حول زيارات العيد هذا العام

2020/05/29 | 11:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى معبر #باب_السلامة على الحدود السوريّة التركيّة استئناف زيارات العيد للسوريين في تركيا باتجاه الداخل السوري.وقالت إدارة المعبر في بيانٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: «إن جميع الأخبار المتداولة حول استئناف زيارات العيد…

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