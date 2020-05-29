بارزاني يتحدَّث عن استخدام “كورونا” سياسياً.. ماذا يقصد؟

2020/05/29 | 11:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في تعليق يُعد الأول من نوعه من #إقليم_كردستان، أكد رئيسه مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، أن استخدام فايروس “كورونا” سياسياً سيُعرض حياة المواطنين إلى الخطر.وذكر بارزاني في بيان أن «مخاطر فيروس “#كورونا” المستجد (كوفيد-19)…

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