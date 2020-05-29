الاصابات تصل لـ566 وإيقاف التعليم،، البارزاني: انتصارنا على كورونا اصبح حديثاً متداولاً

2020/05/29 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، من أن الفتور في الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية من شأنه أن يفاقم الوضع على نحو خطير.وقال البارزاني في بيان موجه للمواطنين، أطلعت عليه “يس عراق”، إن “مخاطر فيروس كورونا جدية للغاية في هذه الأيام، ولا سيما بعد التراخي في الالتزام بالتعليمات […]

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