بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. عضو بالأزمة الحكومية يوضح بشأن تمديد الحظر الشامل

2020/05/29 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة الحكومية في العراق، رياض عبد الأمير، الجمعة (29 أيار 2020)، حقيقة تمديد الحظر ا...





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