تمثال المسيح بزي الاطباء،، الاصابات كورونا اليومية تتجاوز الولايات المتحدة في البرازيل

2020/05/29 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وقالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، برصد 26 ألفا و417 إصابة جديدة أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 438 ألفا و238 حالة.وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن هناك نحو 14 مليون شخص سيكونون أمام خطر مجاعة شديدة في […]

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